TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla dün akşam düzenlenen eyleme katılan Çeler, eylem yerinde basına yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk halkının mücadelesinin henüz bitmediğini ve mevcut siyasi anlayış karşısında toplumsal dayanışmanın zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Halk, emekçi ve yerel sermaye iradesinin görmezden gelindiğini belirten Çeler, “Kıbrıslı Türklerin mücadelesi bitmedi, biteceğe de benzemiyor. Çünkü karşımızda kendi toplumuna, kendi emekçisine ve kendi ulusal sermayesine rağmen kararlar üreten bir hükümet anlayışı var. Bu hükümetin gitmeye niyeti olmadığı ortadadır ancak halkın iradesi karşısında kalıcı olmaları mümkün değildir.” dedi.

Yürüyüşün yalnızca sembolik bir başlangıç olduğunu, büyütülmesi gerektiğini belirten Çeler, “Bugün temsili bir yürüyüşle başladık. Ancak bu mücadele siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm kesimlerinin ortak iradesiyle büyümek zorundadır." dedi.

Yürüyüşe TDP Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay ve Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu MYK Üyesi Hasan Umur da yer katıldı.