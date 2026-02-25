Gündem Kıbrıs Özel Haber

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, BRT’de yaptığı açıklamada, Anayasa’da yargıyla ilgili yapılmasını istedikleri değişiklikleri içeren yargı referandumu ile ilgili 2014 yılında bir anayasa değişikliğinin gündeme geldiğini ancak yapılan referandumun olumsuz sonuçlandığını 2020’de de aynısının yaşandığını ifade etti. Bazı anayasal değişikliklerinin olması gerektiğinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini ve yapılmasının kaçınılmaz olduğunun tüm kesimler tarafından ifade edildiğini dile getiren Özerdağ, bu çerçevede bu konuda bir adım atma yönünde karar aldıklarını kaydetti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yargı reformunun siyaset üstü değerlendirilmesi ve bir konsensus sağlanarak ona göre takvimlendirilmesini istediklerine işaret ederek, “hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir sıkıntımız yoktur. Meclisten oybirliğiyle geçmesi bizim için önemli” dedi.

Konuyla ilgili olarak bir kamu spotunu devlet televizyonu olan BRT’de yayımlanmaya başladı. Gündem Kıbrıs, bölge muhtarlarına ilgili kamu spotunu görüp görmediklerini ve yargı reformuyla ilgili kendilerinin bilgilendirilip bilgilendirilmediğini sordu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan bölge muhtarlarının büyük çoğunluğu ilgili kamu spotunu görmediklerini söyledi. Muhtarlar, referandum ve anayasa değişikliği ile ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarını da ifade ederek, bölge muhtarlarının bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti ve halk ile iç içe olan muhtarların bu sürece dahil edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Güzelyurt Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü: Hangi reformlar yapılıyor, hangi maddeler değişiyor bilgimiz yok

Güzelyurt Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, “BRT’de yayınlanan kamu spotunu hiç görmedim. Özel kanallara da bunun verilmesi gerekiyor. Biz muhtarlara da bu konuyla ilgili bir bilgi verilmedi. Yargıda bir reform gündeme geliyor, biz konuyu bilmiyoruz, halk bilmiyor. Bize gelip sorduklarında nasıl anlatacağız? Hiç kimsenin muhtarlarla iletişim kurduğunu da duymadım. Önce basına, daha sonra muhtarlara eğitim ve brifing verilmesi gerekir. Yazılı kağıtlar hazırlanarak köy kahvelerine muhtarlıklarına asılacak. 60 yaş üstü vatandaşlarımızın birçoğunun sosyal medyası yok. İnsanlar zaten anayasa değişikliği fikrine tepkili. Böyle devam ederlerse olmaz. Bilmediğimiz, anlatamadığımız bir şeye nasıl evet diyeceğiz? Hangi reformlar yapılıyor, hangi maddeler değişiyor bilgimiz yok. Bu şekilde giderlerse yine sonuç hayır çıkar. Ben bile bilmiyorum. Bizim sormamız değil onların söylemesi, anlatması lazım” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen: Muhtarların bilgilendirilmesi gerekir. İçeriği bilmeden nasıl anlatacağız?

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, BRT’de yayımlanan yargı reformu ile ilgili kamu spotunu görmediğini ifade ederek, “Kamu spotunu izlemedim ama yargı reformunu gündemde olduğunu biliyorum. Anaysa değişikliği istendiğini, neleri kapsadığını kendim araştırarak öğrendim. Yargıç sayıları artsın ama bunun içinde Ali cengiz oyunu dönecek mi bilmem. Hukukçulardan araştırmak gerekir. Muhtarlara da bir bilgilendirme yapılmadı. Muhtarların bilgilendirilmesi gerekir. İçeriği bilmeden nasıl anlatacağız? Önce bizim içimize sinsin ki insanlara anlatalım faydalıysa evet çıksın. Anayasa değişikliğinin neyi kapsadığını insanlar bilmiyor. Memlekette bu kadar olay olurken kim gidip olumlu oy kullanacak? Bana göre referandumun sırası değil. Genel seçimden sonra olması daha faydalı olur halk adına. Plansız programsız iş yapıyorlar” dedi.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk: Vatandaş bilmediğinde tepki gösteriyor ve olumsuz sonuç çıkıyor. Çoğu gidip oy bile kullanmıyor

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, BRT’de yayımlanmaya başlanan kamu spotunu izlediğini ifade ederek, “Ben kamu spotunu gördüm izledim. Ancak bizi bilgilendirmediler. Bizi bilgilendirmediler ve halka asıl anlatacaklar? Biz vatandaşla her gün iç içeyiz. Daha önce de yargıyla ilgili referandum yapıldı, vatandaşa yeterli bilgilendirme yapılmadı ve sonuç hayır çıktı. Vatandaş bilmediğinde tepki gösteriyor ve olumsuz sonuç çıkıyor. Çoğu gidip oy bile kullanmıyor. Yargının değişmesi lazım. Bir mahkeme olduğunda vatandaş 2-3 sene mahkemelere gidip geliyor. Daha düzene girmesi lazım” dedi.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu: Sadece BRT’ye kamu spotu vermekle olmaz, muhtarların bilgilendirmesi lazım

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu, devlet televizyonunda yayınlanan kamu spotuna denl gelmediğini söyleyerek, “Hayır denk gelmedim. İçeriği de bilmem. Muhtarlara da bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak kesinlikle yapılmalıdır. İnsanlar neyin ne olduğunu bilsin. Halkın neye oy vereceğini bilmesi lazım. Ben bildiğimde bana gelen vatandaşa söyler anlatırım. Ben içeriği bilmediğimde ne kullanın ne kullanmayın derim. MAGEM gibi yerlerde tüm bölgelerde toplantılar yapılması lazım. İnsanlar içeriği bilmediğinde evet demez. Bunun tam açıklamasını yapamadılar. İnsanların kafasında soru işareti var. Yukardakiler başka yerlere çekiyor. Kapı arkasında tamam diyorlar meclise gelince şova geliyorlar. Halka da tereddütte düşüyor. Muhtarlar en tarafsız ve halkla iç içe olan makamdır. Muhtarların bilgilendirmesi lazım. Bir genelge yayınlansın ve bilgilendirme sorunların neler olduğunu 10 başlıkta anlatalım. Mahalledeki kahvelere açalım. Dağıtalım insanlara okuyun diye. Böyle şeyler yapılması lazım, sadece BRT’ye kamu spotu vermekle olmaz. Kendi emeğimizle insanlara ulaşır anlatırız. Herhangi bir talebimiz de olmaz” diye konuştu.

Girne Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı: Bize anlatılırsa biz halka anlatırız ve çok da güzel olur

Girne Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, BRT’de yayımlanan kamu spotunu görmediğini söyleyerek, “Muhtarlara da bir bilgilendirme yapılmadı. Yapılması gerekir. İnsanlara değişikliğin ne olduğunu halk dilinde kim anlatacak? Bize bile bilgi verilmedi. Bize anlatılırsa biz halka anlatırız ve çok da güzel olur. Ülkede her gün olay oluyor. Herkes şikayetçi. Sistemsizlik var. İnsanlar bilmiyor ve tepkili yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören: Anayasa değişikliğinde değişecek olan maddelerin ne amaca hizmet edeceğiyle birlikte halka bilgi verilmesi gerekir

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, BRT’de yayımlanan kamu spotunu görmediğini ve muhtarlara da konuyla ilgili bilgilendirme yapılmadığını söyledi. Ören, Eğer bizlere blgilendirme yapılmazsa biz muhtarlar öncü olup ret oyu verdiririz. Çünkü muhalefetin yapmış olduğu açıklamalara dayanacak olursak meclis kürsüsünden anayasa değişikliği ile ilgili bazı iddialar yapılıyor. Bunlar yanlış olsaydı iktidar partisi yalanlayacaktı. Anayasa değişikliği amacına hizmet etmiyor. Basın susturulmaya çalışılıyor. Özgürlükler elimizden alınmaya çalışılıyor. Dijitalde bir eleştiri yapacağınızda hapisle karşı karşıya kalacaksınız. Kimsenin özgürlük haklarının alınmaması gerekir. Ben basını yakından takip eden biriyim ve kamu spotu ile karşılaşmadım. Neden BRT’ye verildi de yerel gazetelerde yayınlanmadı? Anayasa değişikliğinde değişecek olan maddelerin ne amaca hizmet edeceğiyle birlikte halka bilgi verilmesi gerekir. Tüm partilerin ve genel başkanlarının anayasa değişikliğini sunacak komiteye çağırılıp izah edilmesi gerekir. Parti başkanları da PM’ye taşıyıp anlatacak ve siyasi partiler üzerinden halka duyurulacak. Yerel TV ve gazeteler de kullanılmalı. Madde madde yazılması gerekir. Her parti hukukçusunun bunu iyi analiz etmesi gerekir. Şu anki zor yaşam koşulları karşısında halkın susturulması mı hedefleniyor yoksa gerçekten hukukun önünün açılması, mahkeme süreçlerinin kısaltılması mı hedefleniyor? Ana hedefin ne olduğunu önce izah etmeleri lazım. Bugün baktığımızda hukuk adaleti midir? Ben anket çalışmalarına da katılıyorum ve şu an hukukun güven sıralaması sokakta önceden 60-70 bandında 5 puanı vardı şu an 2’ye düştü. Halkın adalete olan güveni sarsıldı” dedi.

Lefkoşa Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu: BRT’de yayımlanan kamu spotunu görmedim. Bize de bilgi verilmiyor

Lefkoşa Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu, “BRT’de yayımlanan kamu spotunu görmedim. Bize de bilgi verilmiyor. Zaten referandumda da hayır çıksın. Ben hukukçu olarak karşıyım yanlıştır. Amaç Türkiye’deki sistemi buraya da getirmektir. Anayasa mahkemesini külliyenin oraya taşıyacaklar. Yargıç sayısını artıracaklar. Sonra da istedikleri yargıcı getirecekler. İstedikleri düzeni kuracaklar. Bence bu referandum geçmez” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu: Böyle ciddi bir konuda muhtarlara bilgilendirme yok

Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, BRT’de yayımlanan kamu spotunu görmediğini söyleyerek, “Bunun sadece BRT’de yayımlanması yanlıştır. Kamu spotunun genelleme olması gerekir. Muhtarlara da bir bilgilendirme yapılmamıştır. Böyle ciddi bir konuda muhtarlara bilgilendirme yok. Verilmesi gerekir. Çünkü biz birebir halkla iç içeyiz. Sokaktayız. Bizlerin bilgilendirilmesi lazım ki insanlara bilgi verelim. Bize biri sorduğunda hiçbir bilgimiz yok. Ancak kendi çabamızla olur. Çok yanlışlıklar var. Bu da bir tanesi” diyerek eleştiride bulundu.

İskele Boğaztepe Muhtarı Osman Akbal: Muhtarlara bu konuyla ilgili bilgi verilirse istenen değişiklik halka daha iyi anlatılır

İskele Boğaztepe Muhtarı Osman Akbal, BRT’de yayınlanan kamu spotunu görmediğini söyleyerek, “Kamu spotunu görmedim ve muhtarlara bir bilgilendirme yapılmadı. Muhtarlara bu konuyla ilgili bilgi verilirse istenen değişiklik halka daha iyi anlatılır” dedi.

İskele Kurtuluş Köyü Muhtarı Fikret Aksüt: Halkın öğrenmesi adına muhtarlara bilgi verilmesi gerekir

İskele Kurtuluş Köyü Muhtarı Fikret Aksüt, “BRT’de yayımlanan kamu spotunu görmedim. Anayasa değişikliği ile ilgili biz muhtarlara da henüz bir bilgi verilmedi. Halkın öğrenmesi adına muhtarlara bilgi verilmesi gerekir. Kimse bilmiyor. Meclistekiler kendi dertlerine düştü. Halkı düşünen yok. Koltuk savaşı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.