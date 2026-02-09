Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin göreve geliş sürecinden bugüne kadar geçen dönemi, yapılan icraatları değerlendirdi, muhalefetin eleştirilerini yanıtladı:

“AZ ALANA ÇOK, ÇOK ALANA AZ VERİLMESİ YÖNÜNDE ÖNERİ YAPTIK"

Başbakan Üstel, hayat pahalılığı konusunda özellikle üst kademe maaşlarına ilişkin eleştiriler yapıldığını belirterek, bu konuda Meclis’te açık öneriler sunduklarını söyledi. Toplumda bu konunun sokakta da dile getirildiğini ifade eden Üstel, “Az alana çok, çok alana az verilmesi yönünde öneri yaptık. Üst kademe yöneticilerine bakalım dedik. Sosyal yardım alanlar ve emeklileri de birlikte düşündük" dedi.

“HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDA BİR KEZ DAHA SOMUT ÖNERİLER SUNDUK, MUHALEFETTEN KARŞILIK BULMADIK"

İlk önerinin kabul görmemesi üzerine ikinci bir öneri sunduklarını hatırlattan Üstel, bu kez herkese eşit artış yapılmasını teklif ettiklerini söyledi. Buna rağmen muhalefetten karşılık gelmediğini ifade eden Üstel, ortak bir çözüm için komite kuruldu, koalisyon hükümetleri ile karşı tarafı beklediklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, ülkede genel seçimlerin 2022 yılında yapıldığını hatırlatarak, Mayıs 2022’de Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu aldıklarını ve 29 milletvekiliyle halka hizmet etmeye başladıklarını söyledi. O günden bu yana her platformda siyasi istikrarı öncelediklerini ifade eden Üstel, bu istikrar sayesinde ülkeye hizmet ettiklerini vurguladı.

“ANA MUHALEFET DÖRT YILDIR ERKEN SEÇİM SÖYLEMİNİ SÜRDÜRÜYOR”

Üstel, ana muhalefet partisinin 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları boyunca sürekli erken seçim çağrısı yaptığını belirterek, buna karşılık hükümetin erken seçime karşı durduğunu, ülkeye hizmet etmeyi ve dört yıllık süre içinde yarım kalan projeleri tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

“SAĞLIKTA YENİ DÖNEM BAŞLADI, SÖYLEDİKLERİMİZİN ÇOĞUNU YERİNE GETİRDİK”

2026 yılında sağlıkta yeni bir dönemin başlatılacağını ifade eden Üstel, yeni hastaneler ve sağlık merkezleriyle ilgili verilen sözlerin büyük bölümünün hayata geçirildiğini belirtti. Yıllardır bekleyen ve yarım kalan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi, Karpaz Pamuklu Hastanesi, Maraş, Lapta Sağlık Merkezi, Değirmenlik Dr Alkan Sağlık Merkezi, Gaziköy Sağlık Merkezi, Dörtyol Sağlık Merkezi, Beyarmudu Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, Dikmen Sağlık Merkezi projelerinin gündeme alındığını ve sırayla başlatıldığını kaydetti.

“TÜM SEKTÖRLERDE DENETİM VE İCRAAT VAR”

Üstel, sağlıkta olduğu gibi eğitimde, çalışma hayatında, tarımda, turizmde ve ulaştırmada da yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, yapılan icraatların halk tarafından görüldüğünü ifade etti.

“MANDORA’DA REKOR TABAN FİYATI: YÜZDE 95 SATIŞ, VALENCİA’DA DA REKOR FİYAT GELİYOR”

Cumartesi günü Güzelyurt’u ziyaret ettiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, bölgenin en değerli ürünü olan narenciye üreticileri ve birlikleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Üstel, Mandora’da yapılan açılımla üreticilerin bu yıl “altın bir yıl” yaşadıklarını bizzat üreticilerin dile getirdiğini aktardı.

Başbakan Üstel, Mandora ürününün yüzde 95’inin satıldığını, yalnızca yüzde 5’lik bir kısmın kaldığını belirterek, önümüzdeki günlerde Valencia için de rekor bir fiyat açıklanacağını ifade etti. Üstel, üreticilerin talebi üzerine bir hafta süre istendiğini, bu hafta sonu fiyatın kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“ERKEN SEÇİM DEĞİL, ÖNE ALINMIŞ SEÇİM VE GERİ SAYIM BAŞLADI”

Başbakan Üstel, seçim sürecinin artık erken seçim tartışmasından çıktığını ve öne alınmış seçim sürecine girildiğini belirtti. Hükümetin programını kamuoyuna her gün açıkladığını söyleyen Üstel, seçim tarihinin 29 milletvekiliyle ve ilgili paydaşlarla yapılacak istişarelerin ardından açıklanacağını ifade etti.

“USULSÜZLÜKLERİN ARAŞTIRILMASININ ÖNÜNÜ KAPATMADIK”

Üstel, her defasında usulsüzlük iddialarının gündeme getirildiğini belirterek, hükümet olarak hiçbir usulsüzlüğün üzerini kapatmadıklarını vurguladı.

“MESARYA BELEDİYE BAŞKANI AĞIR CEZADA YARGILANIYOR”

Başbakan Üstel, CTP'li Güney Mesarya Belediye Başkanı’nın ağır cezada yargılandığını hatırlatarak, bu konunun bugüne kadar siyasi olduğu için Meclis gündemine taşımadıklarını ifade etti.

“Biz siyasi olduğu için buraya getirmedik. Ama siz ikide bir aynı şeyi söylersiniz” diyen Üstel, siyasi sorumluluğun herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

“ALNIM AÇIK, 29 MİLLETVEKİLİMİN DE HESAP VEREMEYECEĞİ BİR ŞEY YOK”

Üstel, şahsının ve 29 milletvekilinin hesap veremeyeceği tek bir konu olmadığını belirterek, Ulusal Birlik Partisi’nin hiçbir zaman seçimlerden kaçmadığını, her zaman sandığa gittiğini söyledi.

“11 AY SONRA SEÇİM TARİHİ AÇIKLANACAK”

Başbakan Üstel, geri sayımın başladığını, yaklaşık 11 ay sonra seçim tarihinin açıklanacağını ve ülkenin sandığa gideceğini ifade etti. Konuşmasını, hükümetin icraatlarını tamamlayarak seçime gidileceğini belirterek tamamladı.

Bu gelişmeler ışığında seçim sürecine de değinen Üstel, artık erken seçim tartışmasının geride kaldığını, sürecin öne alınmış seçim olarak şekillendiğini ve geri sayımın başladığını kaydetti.

“YÜKSEK YARGININ TALEP ETTİĞİ REFORMLAR İÇİN REFERANDUM ÖNERİSİ”

Başbakan Üstel, geçtiğimiz hafta yeni bir öneri daha yaptıklarını belirterek, bunun hükümetin değil, yüksek yargının talep ettiği bir referandum olduğunu ifade etti. Üstel, Mayıs ayı içinde bir tarih belirlenmesini, öncelikle yargının ve Barolar Birliği’nin talep ettiği reform nitelikli yasaların geçirilmesini önerdiklerini söyledi.

“KOMİTEYİ BİRLİKTE KURALIM, REFORMLARI BİRLİKTE GEÇİRELİM”

Üstel, yargı reformu için ortak bir komite kurulmasını, reform yasalarının Genel Kurul’dan birlikte geçirilmesini ve Mayıs ayı içinde belirlenecek bir tarihte yargı reformunun hayata geçirilmesini önerdiklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE İLE YENİ MALİ VE İKTİSADİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ GELİYOR”

Önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir mali ve iktisadi iş birliği protokolü imzalanacağını açıklayan Üstel, bu protokol kapsamında ülkeye ve halka doğrudan dokunacak altyapı projeleri ile reel sektörü ayağa kaldıracak adımların yer alacağını söyledi.

Başbakan Üstel, hükümetin ortaya koyduğu icraatların ortada olduğunu vurgulayarak, tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra seçime gidileceğini ifade etti