Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklu dört kişinin tahliyesine karar verildi.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık 2025'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklanmıştı.