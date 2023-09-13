Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, su ve Ercan gibi dev ve çılgın projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekerek, “şimdi sırada enerji var” dedi. Yılmaz, karşılıklı enterkonnekte projesi ile sadece KKTC’nin değil tüm Kıbrıs’ın dünyaya bağlanacağını vurguladı.

Tüm bu büyük projelerin KKTC’de refahı artıracağına olan inancını dile getiren Cevdet Yılmaz, “geçmişimiz tarihimiz bir, geleceğimiz ve kaderimiz de bir. Birlikte ilerleyeceğiz ve bunun sağlayacağı refahı da birlikte yaşayacağız” dedi.

Yılmaz, KKTC’nin Türk dünyuasında yerini almasının sadece KKTC açısından değil Doğu Akdeniz’deki durum açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.