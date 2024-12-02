GÜNDEM ÖZEL

Sağlıkta birçok sorun olduğunu dile getiren Dalkan, sağlık bütçesindeki yetersizliğin hastanelerde sorunlara yol açtığını, bunun da sağlık alanında hastaya kötü yansıdığını dile getirdi.

Bunun yanında hastanelerin kapasitelerinin yetersiz olduğunun da altını çizen Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, yeni hastane binalarının artık hizmete açılması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki mevcut sağlık alt yapısının nüfusu karşılamadığına vurgu yapan Dalkan bunun ilaç ihtiyacı ve yatak kapasitesine de yansıdığını söyledi.

“Nüfusun bilinmesi şart”

Dalkan, şunları kaydetti:

“Şu anda belirli ilaçların eksikliği var, Sağlık Bakanlığı’nın tedarik ettiği ilaçlarda bir sıkıntı yok. Eğer Sağlık bütçesine ek ödenek çıkarmazlarsa yılın ikinci dönemi ilaç sıkıntısı yaşayacağımızı düşünüyorum. Nüfus da bilinmeli. Aksi takdirde, hastanelerde yatak, ilaç kapasitelerinizi ve ne gerekeceğini bilemiyorsunuz.

Alkollü mama skandalı… “Sistemsel sıkıntılar mevcut”

Alkollü mama skandalıyla ilgili de konuşan Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, sistemsel sıkıntılara dikkat çekti. Alkolün pet şişe içerisinde geldiğine dikkat çeken Dalkan, ‘bu zehirlenmeleri önlemek için ilaçların geldiği şişeler önemli. Hiçbir şey bu skandalı açıklamaz. Adli ve idari soruşturmalar sürüyor. Bence süreç adil bir şekilde devam etmeli. Tüm yük sağlık çalışanlarının üzerine yıkılmamalı. İdarecilerin de sorumluluğu vardır” diye konuştu.

Dalkan: Bebekler sürekli yakından takip edilmeli

Alkollü mama içirilen bebeklerde hasar kalıp kalmayacağı sorusunu da yanıtlayan Dalkan, bu bebeklerin tüm hayatları boyunca kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Alkollü mama yanında söz konusu bebeklerin nefessiz de kaldığını belirten Dalkan, büyük sıkıntılar yaşayabilecekleri gibi, hiç sıkıntı yaşamayabileceklerini ancak yakın takipte olunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Dolgu-Botoks gibi işlemleri doktorlardan başka kimseye yaptırmayın”

Merdiven altı dolgu botoks işlemlerinde de artış olduğunun altını çizen Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, özellikle kadınları uyardı. “Dolgu-botoks gibi işlemler uzman hekim tarafından uygulanmalı. Doktor olmayan kimsede bu işlemleri yaptırmamak önemli. Bu ilaçlar soğuk zincirle geliyor, bu çok önemli. Mutlaka doktora gidin” diye konuştu… Merdiven altı dolgu botoks işlemlerinde kalıcı hasarlar olabileceğine dikkat çeken Dalkan, doku kaybı, yanma, his kaybı gibi zararların olabileceğini, işlemlerin doktora yaptırıldığı takdirde, bu hasarların hiç meydana gelmeyeceğini hatta yan etkilerin de en aza indirilebileceğini kaydetti.

Artan trafik kazaları… “Eve ulaşmak mucize oldu”

Ülkede özellikle son dönemde artan trafik kazalarıyla ilgili de konuşan Tabipler Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, şunları kaydetti:

“Belli bir yaşın üstünde sağlık kontörlü getirilmeli. Üst geçitler çoğaltılmalı, aydınlatmalar sağlanmalı. Yolların güvenliği sorgulanmalı. Sadece insanlara ceza vererek veya uyararak olmuyor. Önümüzü görmüyoruz. Eve ulaşmak mucize oldu bu ülkede.

“Yetersiz sağlık eğitimi veren üniversiteler kapatılmalı”

Sağlık eğitimi veren üniversitelerin de denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Dalkan, bu konuda hükümete baskılarının olacağını belirterek, ‘denetleme şart. Eğitimi ve alanı yetersiz olan sağlık eğitimi veren üniversiteler kapatılmalı’ diye konuştu.