Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi

Uluslararası piyasalarda bugün ons altın 1.973 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1.211 liraya alıcı buluyor.

Çeyrek altın 2.024 lira, Cumhuriyet altını da 8.067 liradan satılıyor.