Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Uluslararası piyasalarda bugün ons altın 1.973 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1.211 liraya alıcı buluyor.
Çeyrek altın 2.024 lira, Cumhuriyet altını da 8.067 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Uluslararası piyasalarda bugün ons altın 1.973 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1.211 liraya alıcı buluyor.
Çeyrek altın 2.024 lira, Cumhuriyet altını da 8.067 liradan satılıyor.
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