Uluslararası piyasalarda bugün ons altın 1.973 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada gram altın 1.211 liraya alıcı buluyor. Çeyrek altın 2.024 lira, Cumhuriyet altını da 8.067 liradan satılıyor.

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