Haber: Pelin Yükselay

Check-up, hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeyen fakat ileride hastalığa yol açabilecek problemlerin saptanarak önleyici tedbirlerin alınması için yapılan genel ve kapsamlı sağlık taramasıdır.

Özellikle ölüm riski yüksek hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi edilmesinde önemli bir rol oynayan check-up, doktorlar tarafından her sene bir kez yaptırılması tavsiye edilir.

Gündem Kıbrıs Gazetesi vatandaşlara check-up alışkanlıkları olup-olmadığını sordu…

Maddi nedenlerden dolayı birçok vatandaş check-up yaptırmazken, ‘bir yerimiz ağrımadan doktora gitmiyoruz’ diyen birçok vatandaş da mevcut.

Doktora gitmeyi ‘en son çare’ olarak gören vatandaş evde kendi yarasına kendi merhem olmaya çalışırken bunun nedenini devlet hastanelerindeki randevu sistemindeki aksaklıklar ve özel hastanelerin pahalılığına bağlıyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Bülent Özen: Düzenli check-up yaptırmıyorum, aklıma da gelmiyor. Ben doktora gitmeye de karşıyım, bugüne kadar hiç doktora gitmedim. Hasta olsam da gitmiyorum. Kendi bildiklerimde evde derdime derman oluyorum.

Mehmet Gençer: Düzenli check-up yaptırma alışkanlığım yok. Bunun için ne maddi imkânım var zaten ne de zamanım. Doktora gitme alışkanlığımız da yok, o da sistemden kaynaklı. Hasta oluyorsunuz, Devlet Hastanesi Poliklinikten randevu almaya çalışıyorsunuz 10 gün sonraya randevu veriyorlar. Bu arada zaten siz kendi çabanızla iyileşmiş oluyorsunuz. Bir kez gittim bel ağrısından doktor fizik tedavi yazdı, 6 ay oldu hala fizik tedaviye çağrılmadı. Bu arada belim geçti tabi.

Mehmet Aydoğan: Ben düzenli check-up yaptırmaya yeni başladım. Yaşımdan ötürü artık zamanının geldiğini düşünerek yaptırmaya başladım. Bundan önce de düzenli doktor kontrolünden geçerdim. Sağlığıma dikkat ederim.

Zekiye Yalaza: Düzenli check-up yaptırmıyorum ve bir yerim ağrımadığı sürece de doktora gitmiyorum. Maddi zorluklardan dolayı böyle. Devlet hastanelerinden yeterli verimi alamıyoruz. Özel doktora ya da hastaneye gitmek de cep yakıyor. Bunlar yüzünden hasta olmadığım sürece ben doktora gitmiyorum.

Muhammet Erdem: Ben genel olarak bir yerim ağrımadığı sürece doktora gitmiyorum. Son zamanlarda ama sağlık sorunum olursa check-up yaptırmaya özen gösteriyorum. Bir şey varsa erken tanı olması açısından bu yola başvuruyorum.

Hüseyin Oraç: Düzenli check-up yaptırırım ve sağlığıma dikkat ederim. En son geçtiğimiz hafta yaptırdım. Herhangi bir sağlık sorunum olursa da doktora gitmekten kaçınmam. Devlet bu konuda çok eksik ama. Devletten randevu almaya çalıştım, 10 gün sonraya verdi ben de mecbur özele gittim.

Keramettin Tanrıverdi: 20 sene düzenli check-up yaptırdım. Son yıllarda maddi sorunlardan dolayı yaptırmaktan vazgeçtim. Maddi imkansızlıklar ne yazık ki beni buna sürükledi.