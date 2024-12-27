SADAT, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplarına haciz koydurduğunu duyurdu.

2022 yılında Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. SADAT Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun davayı kaybettiği açıklandı.

Açıklamanın devamında 1.5 yıldır tazminatı ödemeyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koyulduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ''Kılıçdaroğlu'na haciz şoku. Açtığımız 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan hakkettiğimiz tazminatı haciz yolu ile aldık'' dedi.