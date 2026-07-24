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Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü tanımayan yaklaşımların çözüm yönünde fayda sağlamayacağını belirtti.

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Bakan Fidan görüşmede, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını aktardı.

Kabulde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'ya düzenleyeceği ziyaret öncesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile Ankara'da görüştü.

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