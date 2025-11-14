TAM Parti'den yapılan açıklamaya göre, TAM Parti Kurucusu Serdar Denktaş Denktaş, TAM Parti’nin Ecevit mavisi rengini özellikle tercih ettiğini belirterek, kendisinin sosyal adalete verdiği önemi, temel ilke olarak belirlediklerini ifade etti.

Denktaş, “Türkiye bizim Anavatanımızdır. İktidar partileriyle ve muhalefet partileriyle bizim diyaloğumuz aynı mesafede sürecektir. Atatürk’ün partisi olarak bize yapmış olduğunuz ziyareti çok kıymetli buluyor, partim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Denktaş, Atatürk ilkelerine gönül vermiş bir parti olduklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, “Müzakere ve mücadele ile hareket etmeyi merhum Rauf Raif Denktaş’tan öğrendik. Biz de Kıbrıs Türk halkının haklı davası her arenada savunmaya anlatmaya devam edeceğiz. KKTC’de yepyeni bir dönem başladı. Bunun hem KKTC için hem de TAM Parti için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.