Ankara ve İstanbul’da emniyet teşkilatlarında tüm personelin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi. Talimatta, yalnızca kendi düğünü olanlar, birinci derece yakını vefat edenler ya da ailesiyle önceden planlanmış uçak bileti bulunan personelin istisna tutulacağı belirtildi.

Kararın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesinin ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında uygulandığı bildirildi.

Mahkeme, aynı kararla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmederken, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iadesine karar verdi.

Kararın ardından CHP yönetiminin çağrısıyla partililer Ankara’daki genel merkez binası önünde toplanmaya başladı.

Kent genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, her iki şehirde de polis ekiplerinin görev hazırlık seviyesinin yükseltildiği bildirildi.