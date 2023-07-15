Haftanın 7 günü saat 09:00'dan 17:00’ye kadar gezilebilinecek olan bu tarihi yapıtlara girişlerde herhangi bir ücret alınmayacak.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AB destekli çalışmaların 4 yılın sonunda neticelenip belediye ile işbirliği içinde tarihi yerlerin açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ataoğlu konuşmasına şu sözlere devam etti "Gazimağusa'nın bir çok yeri açık hava müzesi, bizim görevimiz ise bunları ülkemize gelen turistlere tanıtmak ve gösterebilmektir. Bu nedenle Gazimağusa Belediyesi ile birlikte tüm ören yerlerimizi 8 saat açık tutup gelen turistlere göstermek olacaktır. Bu iş birliğimiz burada ve diğer ören yerlerinde de devam edecektir" dedi. Son olarak Bakan Ataoğlu, belediye ile işbirliği içinde çevre temizliği konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, amaçlarının Mağusayı hakettiği noktaya taşımak olduğuna vurguladı.

Tarihi yerlerin ziyarete açılmasının hem turizme hem de esnafa katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Ataoğlu, belediye ile işbirlikleri sayesinde yakın zamanda tünelin açılacağını, liman kapısının da eski haline dönüştürüleceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra kısa bir konuşma gerçekleştiren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise Bakanlık ile böylesine bir işbirliği ile ören yerlerinin sürekli açık tutularak turizme katkıda bulunacaklarını dile getirerek, kendilerine bu imkanı tanıyan Bakan Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Uluçay, böylesi tarihi alanların ziyarete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uluçay, kentin bunu hak ettiğini vurguladığı konuşmasında, belediyenin tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen kenti daha ileriye taşımak için çaba göstereceğini söylerek konuşmasını tamamladı.