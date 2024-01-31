“BUNLAR BİZİM GASP EDİLEN HAKLARIMIZDIR”… Programda Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis tarafından hazırlanan “Kıbrıslı Türklere Yönelik Hazırlanan 14 maddelik öneri paketi” hakkında yorum yapan Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, “Bu 14 maddelik paket Kıbrıslı Türklerin 1964’ten bu yana haklarının gasp edildiğinin itirafı ve kanıtıdır” dedi. KKTC’nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Aydın, “Sözde verildiği söylenen haklarımızdan bunca yıldır yararlanamadık. Öte yandan bazı maddelerde kesin ibareler bulunmuyor. ‘Değerlendirilecek’ ibaresi bulunuyor ve bu bizim önümüze bir lütuf gibi konuluyor. Hayır, bunlar bizim gasp edilen haklarımızdır” dedi.

“14 MADDE GÜNEY’DE TEPKİYLE KARŞILANDI”… Bahar Sancar ise konuyla ilgili olarak ilgili maddelerin Hristodulidis tarafından BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs ziyaretinden çok kısa bir süre önce açıklanmasının “Manidar” olduğunu kaydederek, “Rum yönetimi çözümden yanaymış gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor” dedi. Sancar, söz konusu maddelerin açıklanmasının Güney Kıbrıs’ta tepkiyle karşılandığını da sözlerine ekledi.

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