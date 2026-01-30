Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 23-29 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık denetimler kapsamında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Bu çerçevede, ithal ürünlerden alınan 36 numunenin tamamı temiz çıktı ve limit üstü bitki koruma ürünü içeren herhangi bir numuneye rastlanmadı.

Yerli ürünlerde ise, alınan 37 numunenin 34’ü temiz bulunurken, 3 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Limit üstü tespit edilen ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen yerli ürünlerin; Yeşilırmak köyü sakini İbrahim Kaygül’e ait çilek ile Tatlısu köyü sakini Kerim Çil ve Gazimağusa sakini Mehmet Kocakaya’ya ait salatalık olduğu bildirildi.