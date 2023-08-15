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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Olimpija Ljubjana'yı konuk etti.

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