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Merkez, Guicou, Hunan ve Guangşi eyaletlerinde sıcaklığın 20 dereceye kadar düşebileceğini aktararak, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istedi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, güney eyaletlerinin büyük bölümünde salı ve cuma günleri arasında hava sıcaklığının 8 ila 12 derece arasında düşeceğini belirterek, "turuncu" soğuk hava uyarısı yayınladı.

Öte yandan bazı güney eyaletlerinde hava sıcaklığında ani düşüş beklendiği bildirildi.

Acil Durum Bakanlığı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 4. seviye afet durumu ilan etti.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki meralarda yaklaşık 650 bin besi hayvanı aşırı soğuktan telef oldu.

Pekin'e komşu Hıbey eyaletinde bir süpermarketin çatısı biriken kar nedeniyle çökerken bir kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, tatil dönüşü çok sayıda uçak ve tren seferi ertelendi veya iptal edildi.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde dün geceden itibaren yoğun kar yağışı görüldü.

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