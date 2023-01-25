Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ, Güney Kıbrıs’ta yakalandı.
Rum polisi tarafından yakalanan cinayet zanlısı KKTC polisine teslim edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek yakalanan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ, Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan az önce KKTC polisine teslim edilmiştir.”
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cinayet zanlısının Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite ve polisin yapmış olduğu etkin girişimi sonucunda, bugün saat 17.00 sularında Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili Teknik Komite Başkanı Salih Can Doratlı’nın koordinasyonunda, cinayet zanlısının iadesi için gerekli girişimlerin tamamlandığı ifade edildi.
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