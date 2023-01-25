Açıklamada, ilgili Teknik Komite Başkanı Salih Can Doratlı’nın koordinasyonunda, cinayet zanlısının iadesi için gerekli girişimlerin tamamlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cinayet zanlısının Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite ve polisin yapmış olduğu etkin girişimi sonucunda, bugün saat 17.00 sularında Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Rum polisi tarafından yakalanan cinayet zanlısı KKTC polisine teslim edildi.

Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ , Güney Kıbrıs’ta yakalandı.

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