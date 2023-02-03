Zehie Helin Reessur'un cinayet zanlısı Sefer Buğra Alltuntaş, 3 ayı aşmamak koşuluyla cezaevine gönderildi.

Yargıç Şevket Gazi, İskele Kaza Mahkemesi’nde huzuruna çıkarılan zanlıyı, poliste tutuklu kalmasına gerek bulunmadığı ve tahkikatın devam ettiği gerekçeleriyle 90 günü aşmamak koşuluyla cezaevine gönderdi.

Soruşturma Subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemede verdiği ifadede, zanlının iki kez verdiği gönüllü ifadesinde olayları itiraf ettiğini, pek çok emare toplandığını ve cep telefonlarının incelemeye alındığını anlattı. Kara, tahkikatın devam ettiğini, zanlının Poliste tutuklu bulundurmasına gerek kalmadığını belirtti ve cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı Yünsal İlhan da tahkikatın tamamlanmasi için zanlının cezaevine gönderilmesine itirazı olmadığını belirtti.

Yargış Gazi de tahkikatın devam ettiği ve zanlının Poliste tutuklu kalmasına gerek görülmediğinden zanlıyı, 3 ayı geçmemek koşuluyla cezaevine gönderdi.

Katil zanlısı cinayetin işlendiği 25 Ocak'ta güneye geçmiş, Güneyde tutuklanan zanlı KKTC polisine teslim edilmişti. 16 yaşındaki Reessur İskele'de 25 Ocakta bir inşaatta ölü bulunmuştu.