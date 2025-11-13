Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köşkün üst katlarında başlayan alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Yetkililer, yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadığını aktardı.

Olaya ilişkin yürütülen ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden yetkililer, elde edilen sonuçların yangının "bir ziyaretçinin tapınaktaki tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması" sonucu çıktığını gösterdiğini vurguladı.

Tarihi 1500 yıl öncesine dayanan tapınaktaki mevcut yapıların antik kalıntılardan oluşmadığını belirten yetkililer, yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiğini ve içerisinde tarihi eser bulunmadığını kaydetti.

Yetkililer, tapınak kompleksindeki Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını aktardı.

Global Times'ın haberine göre, Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

