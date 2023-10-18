Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hacklenen resmi Facebook sayfası kurtarıldı.

Sayfanın hacklendiği sırada paylaşılan ve 24 saati aşkın bir süre boyunca sayfada kalan cinsel içerikli videolar ise kaldırıldı.

Henüz kim veya kimler tarafından hacklendiği belli olmayan Facebook sayfası normal haline döndü.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait resmi Facebook sayfası hacklenmişti. +18 ibaresiyle 3 farklı cinsel içerikli video paylaşılmıştı.

Pornografik öğelerin yer aldığı videolar çok sayıda izleyiciye ulaşmış ve vatandaşlar tarafından adeta yorum yağmuruna tutulmuştu.

Tarım Bakanlığı ise yazılı açıklama yaprak Facebook sayfasının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirildiğini, polise başvuru yapıldığını bildirmişti.