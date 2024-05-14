Zanlının ifadesinde üzerine dökülen cici bebe bisküvi kırıntılarını temizlediğini söyleyerek, savunma yaptığı öğrenildi.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kuşak, 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.45 sıralarında bir üniversitenin kampüsündeki yurdun yan tarafında bulunan otopark alanı içerisinde kullanımında bulunan aracın şoför koltuğunda oturduğu bir sırada yurdun penceresinden dışarıya bakmakta olan B.Y.'yi görüp giymekte olduğu eşofmanın üzerinden erkeklik organını eliyle aşağıya yukarıya oynatıp, uygunsuz Tavrı Harekette bulunup erkeklik organını okşayıp Cinsel Tacizde bulunduğunu söyledi.

Kuşak, mesele ile ilgili olarak çekilen video görüntüsü olduğunu ve şikayetçinin telefonunun bu videonun alınması için DATA inceleme uzmanına gönderildiğini anlattı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Kuşak, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.