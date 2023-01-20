Meksika ekibi UNAM'da forma giyen 39 yaşındaki Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

Brezilyalı futbolcu nun mevcut durumda yaşadığı Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra bu sabah saatlerinde komiserliğe gittiği ve ifadesinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir diskoda yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

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