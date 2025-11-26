Civelek, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca kimliğini, özgürlüğünü ve haklarını koruma yönünde kararlı ve sarsılmaz bir duruş sergilediğini hatırlatarak, bu açıklamanın hem tarihsel gerçekleri çarpıttığını hem de adadaki iki halkın eşit statüsünü yok saydığını belirtti.

Civelek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca defalarca kanıtlandığı üzere, Kıbrıs Türk halkı kendi kimliğini, özgürlüğünü ve haklarını korumakta sarsılmaz bir duruş sergilemiştir. Bugün de aynı kararlılık devam etmektedir.

Bu doğrultuda, Kıbrıs Türk halkının verdiği epik mücadeleyi görmezden gelip “Kıbrıs Rumların esas vatanıdır” demek, hem tarihsel gerçekleri çarpıtmak hem de Ada’daki iki halkın eşit statüsünü yok saymak anlamına gelir. Bu yaklaşım, barışa ve kalıcı çözüme hizmet etmek bir yana, yaşanan acıların ve fedakârlıkların üstünü örtmekten başka bir sonuç doğurmaz.

Sayın vekili milletvekili yeminine sadık kalmaya , yapamıyorsa da cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olduğu gibi susmaya davet ediyoruz !! Bu hem kendi hem partisi hem de ülkemiz için çok daha faydalı olacaktır !!"