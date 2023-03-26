Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu katıldı.

Esentepe Ortaokulu’nda yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikten elde edilen gelir Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvası'na bağışlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde Sosyal Sorumluluk Projesi “İyilikte Yarışalım” kapsamında organize edilen “Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi Esentepe Ortaokulu’nda düzenlendi.

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