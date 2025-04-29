23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 26 Nisan “Dünya Pilotlar Günü” nedeniyle THY’nin Kıbrıs Ülke Müdürlüğü başkent Lefkoşa’daki Atatürk İlkokulu’nda çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe, THY Kıbrıs Ülke Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan ile Lefkoşa Şehit ofisi çalışanları, THY’den iki pilot ve kabin ekipleri, THY’nin Türkiye’deki merkezinden gelen sosyal sorumluluk ekibi, Okul Müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin amacının çocuklara havacılığı bir bütün olarak tanıtıp sevdirmek ve çocuklara THY markasını aşılamak olduğu ifade edildi.

Çocuklara havacılık konsepti hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte, söyleşiler ve kısa filmler de gösterilirken, çocukların heyecanı ise görülmeğe değerdi.

Türk Hava Yolları kaptan ve kabin amirleri çocuklar ile sohbet ederken, onların sorularına cevaplar verdi. Sınıfları da ziyaret eden ekip, çocuklar ile toplu fotoğraflar çektirdi, THY yazılı tişört, şapka ve kırtasiye malzemeleri ile çanta hediye etti.

Çocuklar ile güzel bir gün geçiren ekip ardından çocuklar ile toplu bir fotoğraf çektirerek Atatürk İlkokulu’ndan ayrıldı.