

Görüşmede Dostluğun Sosyal, Kültürel, eğitimsel ve ekonomik değerlere dönüşmesi için somut adımların atılması gerekliliğine vurgu yapılırken, KKTC de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları olarak ortaya koyduğu ve koyacağı projeler paylaşıldı.

Bundan sonraki süreçte iş birlikteliklerinin artması için öncülük eden İŞAD ve MAVİ VATAN Derneğinin karşılıklı iş dünyası ekonomik işbirliği gezilerinin sayısını arttırarak devam edilmesi gerekliliği konusunda yöntemler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ekonomisinin gelişimi için yaptıkları girişimlerin kaçınılmaz sonuçları olarak, Biz ve bizim gibi derneklerin Türk Cumhuriyetlerinde öncü olmanın boyunlarının borçları olduğunu dile getirdiler. 3 devlet tek millet anlayışı ile bugün burada olunduğunu, inşallah bu sürecin Turan birliğine ulaşacağının temennileri sunuldu.

T.C. Bakü Ticaret Başmüşaviri Sn. Murat Yaman kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek üç devlet tek millet vurgusu ile hareket eden bu ekonomik örgütlerin varlığını görmekten memnuniyetini dile getirdi.

Görüşme dernek yetkilileri Azerbaycan'da bugüne kadar yapılan faaliyetleri ve bundan sonraki projelerini kapsayan bir sunum takdimi ve 5.Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ın selamları ile

"Ersin Tatarın gözünden Mavi Vatan" adlı kitap Sn. Murat Yaman'a hediye edildi.

Görüşme hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.