Bahar Sancar'ın köşe yazısı...

Dün akşam saat 18.00’da 30 örgütün bir araya geldiği “Bıçak artık kemiktedir” eylemi vardı…

İlk bakışta 30 örgüt deyince kalabalık bir eylem beklentisi içerisinde olduk haliyle…

Ancak polisten aldığım bilgiye göre eyleme katılan kişi sayısı 400-450 civarındaymış…

Tam bir fiyasko…

Tam bir sükût-u hayal…

…

Tabi bu sözlerime sinirlenip köpürenler olacaktır ama gerçek de ortadadır…

Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin etkisini ve gücünü kaybetmesinin birçok nedeni var…

Bunların en temel nedenleri arasında ise geçtiğimiz sene yapılan eylemler ve bu eylemler sonucunda çok büyük mağduriyetler yaşayan halk vardır…

Örneğin geçen sene EL-SEN’in Teknecik Elektrik Santralini sabote ederek ülke genelinde 48 saati aşkın yaşanan elektrik kesintileri bunun en büyük nedenleri arasındadır…

Diğer bir örnek, yine geçen sene öğretmen sendikalarının tam da sınav dönemi gerçekleştirdiği eylem ve mağdur olan öğrenciler bunun en büyük nedenleri arasındadır…

Örneğin belediye çalışanlarının gerçekleştirdiği ve bölge halkının canından bezmesine neden olan eylem bunun en büyük nedenler arasındadır…

Senelerdir bitmek bilmeyen kavgalar, yükselen tansiyonlar ve muhalefet yapmış olmak için muhalefet yapmak bunun en büyük nedenleri arasındadır…

…

Kurunun yanında yaş da yandı…

Zaten eyleme katılanlara baktığımızda ana muhalefet partisinin üyeleri ön plandaydı…

Birçok sendikanın KENDİ YÖNETİM KURULLARI bile eylemde değildi…

Üzgünüm…

Sınıfta kaldınız…

…

Diğer önemli bir noktanın daha altını çizmek istiyorum, iki önemli sendika HÜR-İŞ ve KAMU-SEN bu eylemde yoktu…

Eylem öncesi, eylem için bir araya gelinen toplantıda amacından çıkan eylem planları atılmış ortaya…

Haliyle de hem bazı sendikalar hem de üyeler eylem gerekçelerinin sıralandığı bu maddelerine tepki göstermiş…

Tabi bu maddeden dolayı HÜR-İŞ ve KAMU-Sen tepkilerine ortaya koyarak eyleme katılmama kararı aldı…

Sanıyorum CTP’de biraz mecbur kaldı…

Çünkü dün akşamki eylemde CTP’nin her eylemine katılan ve CTP’ye gönül vermiş bazı isimler orada yoktu…

…

Neyse…

Eylem öncesi yapılan toplantıda ayrışmanın ve eylemlilik noktasında bazı örgütlerin tepki koyduğu madde “Kıbrıs sorunu” konusuymuş…

Yayınlanan ortak basın açıklamasındaki maddeyi olduğu gibi yazıyorum:

“Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler ivedilikle başlatılmalı, federal çözümle sonuçlandırılmalı, adamızın kuzeyinin de uluslararası hukuk içerisinde olması sağlanmalıdır”

Ne alaka?

Siz “Bıçak artık kemiktedir” diyorsunuz madem Kıbrıs sorunu konusunu neden araya sıkıştırıyorsunuz?

Amacınız halkın çıkarlarını korumak mı yoksa Güney Kıbrıs ile birleşmek mi?

Gündemde bile olmayan bir konu neden “Bıçak artık kemiktedir” diyerek araya sıkıştırılıyor?

Niyetiniz de samimi misiniz?

Eğer öyleyseniz “Neden asgari ücretlinin çıkar ve haklarını korumak için tek bir açıklama dahi yapmıyorsunuz?” diye sormazlar mı insana?

Sorarlar…

Halkın asıl sorunlarına siyaseti bulaştırmak prim yapmadı, yapmaz…

Sendikacılık ve sivil toplum örgütlerinin asıl amacı siyaset yapmak değil, üyelerinin ve halkın, çıkar ve menfaatlerini koruyup kollamaktır…

Kıbrıs sorunu için sokağa inmek değildir…

…

Haliyle de amacından sapan düşünceler ve farklı niyetler olunca 400-450 kişilik bir eylem gerçekleşti…

Basın yayın organlarına baktığımda da 30 örgütün bir araya gelerek gerçekleştirdiği eylemi vatandaş İZLEMEDİ BİLE…

Zaten eylemin ETKİNLİĞİNE ve sokağın tepkilerine baktığımız zaman fazlasıyla ETKİSİZ bir eylem olduğunu görebiliyoruz…

Sokağın ve halkın ilgisizliği sendikaların bu zamana kadar yaptığı hata üstüne hatalardan dolayıdır…

Ve diğer bir etken ise halk artık sokağa çıkmak değil sorunlarına çözüm istediği içindir...

…

Bu eylem sonucunda ne mi oldu?

Çok ciddi bir hayat pahalılığı yaşanırken, marketlerde her gün fiyatlar değişirken, zamlar ardı ardına gelirken, “Kıbrıs sorunu”nun araya sıkıştırıldığı bir eyleme bu halkın ihtiyacının olmadığını gördük…

UBP-DP-YDP hükümetine karşı “30” örgütün bir araya gelerek gerçekleştirdiği “400-450” kişilik eylem ne yazık ki sınıfta kalmıştır…

Başbakan Ünal Üstel, kabinesi ve UBP-DP-YDP hükümeti rüştünü ve gücünü ispat etmiştir…

Her ne kadar sokak ekonomik sıkıntılardan dolayı şikâyetçi olsa da hükümetin çabasını ve gayretini görüyor…

Tüm bu nedenlerden dolayı da 30 örgütün bir araya gelerek düzenlediği ve “ÇOK BÜYÜK” gerçekleşmesi beklenen eylem, “HİÇ BEKLENDİĞİ GİBİ” olmadı…

…

Halkın karmaşaya değil, birliğe ihtiyacı vardır…

El birliği ile bu ülkenin kalkınmasını sağlayacak yöneticilere ve örgütlere ihtiyacı vardır…

Huzurlu ve güvenli bir ülkeye ihtiyacı vardır…

Sloganlar, kavgalar, yükselen tansiyonlardan bu halk yoruldu…