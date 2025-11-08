Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslıların Gizli Ordusu” başlığıyla fotoğraflı şekilde geniş yer verdiği haberinde, özetle Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından askerlik görevi süresi ve seferilik esnasında verilen eğitimin, sahadaki modern ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kabul edildiğine işaret etti.

Haberde, yurt dışında faaliyet gösteren ve kimliği açıklanmayan “Kıbrıslı” bir profesyonel eğitimcinin söylediklerine yer veren gazete, söz konusu eğitimcinin özel askeri eğitime ilişkin talebin dikey bir artış gösterdiğini söylediğine yer verdi.

Her yıl yüzlerce Kıbrıslı Rum’un önemli miktarlar ödeyerek yurt dışında eğitim için seminerlere katıldığını ve bunun “gizli bir ordudan” ibaret olduğunu öne süren gazete, bu gizli ordunun Rum tarafındaki mevzuattan ötürü Güney Kıbrıs’ta eğitilmesinin yasak olduğuna işaret etti.

Avrupa’da askeri ve taktik eğitimiyle ilgili birçok özel eğitim tesisi bulunduğunu yazan gazete, yurt dışında bu alanda faaliyet gösteren ve Güney Kıbrıs’a yerleşmeye çalışan Kıbrıslı Rumlar olduğunu bildiklerine de işaret etti.

Ancak bunun mümkün olmadığını çünkü Rum tarafındaki mevzuatın özel askeri eğitimi yasadışı ve ağır bir suç olarak gördüğünü kaydeden gazete, bunu ihlal edenler için 7 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğüne işaret etti.

Bir kişinin Güney Kıbrıs topraklarında bir toplantı veya toplulukta silah kullanımı veya askeri tatbikat, hareket veya manevraların taktiği konusunda eğitilmesi için Rum Bakanlar Kurulundan izin alması gerektiğini kaydeden gazete, buna örnek olarak İsrail Ordusunun (IDF) eğitim faaliyetlerini göstererek, İsrail Ordusunun Baf’ta yıllık bazda tatbikatlar düzenlemek için söz konusu izni aldığına işaret etti.

Haberde, konuyla ilgilenen eğitimciler ve şirketlerin Güney Kıbrıs topraklarında da eğitim verilmesine izin verilmesi için mevzuatın değişmesini istediği belirtildi.

Öte yandan haberde, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlığının güçlendirilmesi çerçevesinde, çok sayıda özel eğitimcinin Güney Kıbrıs’ın çeşitli şehirlerindeki hızlı tepki kuvveti müfrezelerine katıldıklarına ve gönüllü hizmet verdiklerine de yer verildi.

Bu birimin Rum bakanlar kurulunun 2021 yılındaki kararının ardından kurulduğunu yazan gazete, bunun gönüllü yedek askerlerden oluştuğunu kaydetti.

Gazete, özel eğitimcilerin ve şirketlerin yasal çerçevenin değişmesine dair talepleri çerçevesinde RMMO’nun özel eğitimcilerle iş birliğinin masaya konabileceğini de ekledi.