Polisten kocasının kalbinin otopsi sırasında “ortadan kaybolduğunu” iddia eden kadına yanıt
Fileleftheros gazetesi habere “Kıbrıs Sorunu Uluslararası Bir Problem- Erhürman Müzakere Olsun Diye Müzakereye Hayır Diyor”, Haravgi “Tufan Erhürman Kısa Süre İçerisinde Maraş Konusuna Açıklık Getiriyor- Kıbrıslı Türk Lider Maraş’ın Müzakere Sürecinin Bir Parçası Olmasının Beklendiğini Söyledi”, Alithia “Erhürman Oyunun Kurallarını Değiştiriyor- İlerlemede Olmadan 5+1’e Gitmem- Gerçek Test Siyasi İrade”, Politis ise “Erhürman Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kartlarını Açtı- Müzakere Olsun Diye Müzakereye Hayır” başlıklarıyla yer verdi.