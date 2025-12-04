Larnaka’da, bir vatandaşın, yakın zamanda hayatını kaybeden akrabasına ait olan valiz içerisinde silah, mermi, el bombası ve patlayıcı bulduğu ve bunları polise teslim ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını yazdı.

-Kovalamaca

Gazete, bir diğer haberinde ise Lefkoşa’nın güneyinde dün öğle saatlerinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir sürücünün polis tarafından kovalandığını yazdı.

Haberde, şahsın bir süre sonra yakalandığı ve aracında, bulundurulması yasak olan saldırı aleti tespit edildiği; bunun üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.

-Psikolojik sorunları olan 65 yaşındaki kadın kendini eve kilitleyerek evi yakacağı tehdidinde bulundu

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Limasol’da psikolojik sorunlar yaşayan 65 yaşındaki bir kadının, kendini eve kilitleyerek evi yakacağı tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, kadının oğlunu arayarak bunu yapacağına dair bilgi verdiğini ve oğlunun hemen polis çağırdığını kaydetti.

Haberde, polisin uzun süren ikna çabaları sonucu kadını evi yakmaktan vazgeçirdiği ve kadının hastaneye götürüldüğü ifade edildi.