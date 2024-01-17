KTOEÖS Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Çoli'nin ameliyatı başları geçti, yoğun bakımdan çıktı.

KTOEÖS'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulu üyemiz Ozan Çoli için ihtiyaç duyulan kanla ilgili bağış yapan, durumunu arayıp soran tüm öğretmenlerimize ve herkese çok teşekkür ederiz. Ozan hocamızın ameliyatı başarılı geçmiştir, yoğun bakımdan çıkmıştır ve müşahade altındadır. Lefkoşa devlet hastanesi doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza da teşekkür eder bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."