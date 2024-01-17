Bu iddia, İran’ın Tasnim haber ajansı tarafından kaynaklara dayandırılarak verilirken, edinilen bilgiye göre ABD’nin askeri üssünde yaklaşık 350 ABD askeri görev yapıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırındaki Kamışlı kentindeki havaalanına 4 kilometre mesafede bulunan üssün, ABD'nin Suriye'deki stratejik öneme sahip askeri üslerinden biri olduğu da vurgulanırken, ABD makamları bu bilgiyi henüz teyit etmedi.

9 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerinin 17 Ekim 2023'ten bu yana 127 kez saldırıya uğradığını belirtmiş, bu saldırıların 52'sinin Irak'taki ABD üslerine, 75'inin ise Suriye'deki üslere yönelik olduğunun altını çizmişti.

Irak'tan askerlerimizi çekmeyi planlamıyoruz

Saldırılara rağmen Irak’tan çekilme konusunda herhangi bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Ryder, IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan 'Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü' misyonlarına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.