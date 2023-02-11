Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Adana’da ‘lüks’ ve ‘güvenilir site’ olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün Apartmanının sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün deprem gecesi KKTC’ye kaçtığı öğrenildi.

Yetkili makamlardan elde edilen bilgilere göre, baba ve oğlun ülke dışına çıkışının yasaklandığı belirtildi.

Baba ve oğlun akıbeti Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile kurulacak olan irtibatın ardından netleşeceği de edinilen bilgilen arasında yer aldı.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde 14 katlı apartmanda yaklaşık 50 yurttaşın cansız bedenine ulaşılmıştı.