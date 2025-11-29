Kurultay gündemi sırasıyla Açılış, Kurultay Karar Tasarılarının Görüşülmesi, Genel Başkan Adaylarının Tanıtımı ve Konuşmaları, Seçimler ve Kapanış bölümlerinden oluşuyor.

CTP, kurultayın toplanmasının yalnızca parti içi bir seçim değil; aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullara verilecek güçlü bir yanıt niteliği taşıdığını vurguluyor.

Parti, tüm üye ve sempatizanlarını “Sözümüz Ortak, Değişim Birlikte” çağrısıyla kurultaya davet etti.

Genel Başkan Adayları

Asım Akansoy

Asım Akansoy, 1968 yılında Mağusa’da doğdu. 1985’te Namık Kemal Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde eğitim gördü. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu; DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Üniversite yıllarında Üniversite Temsilciler Konseyi’nin (ÜTK) kurucu üyeleri arasında yer aldı; İstanbul Sorumlusu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. ÜTK’nın yayın organı Genç Kıbrıslı dergisinde çok sayıda makale kaleme aldı.

1990’lı yıllardan itibaren Parti Meclisi, 2000’li yıllardan itibaren ise Merkez Yönetim Kurulu üyeliği dahil olmak üzere partide birçok görev üstlendi. Gençlik örgütlenmesinin CTP ile ilişkisi, karar süreçlerindeki özerkliği ve katılımcı yapısının güçlendirilmesi konusunda model geliştirilmesine katkı sağladı.

2005–2010 yılları arasında, MYK kararıyla 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2011 Şubat ayında ABD’de bir aylık Uluslararası Genç Liderler Programı’na katıldı. ABD siyasi sistemi, parti yapılanmaları, lobi mekanizmaları ve federal yapı üzerine temaslarda bulundu; ayrıca ABD’nin BM Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye/Kıbrıs masasıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. New York, Washington DC, Iowa/Des Moines, Seattle ve Atlanta’da üniversite ve kolejlerde Kıbrıs konusunda seminerler verdi.

2011–2013 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2013 Erken Genel Seçimleri’nde CTP–BG’den Mağusa Milletvekili seçildi ve o tarihten bu yana milletvekilliğini sürdürmektedir.

19 Ekim 2015’te kurulan CTP–UBP Koalisyon Hükümeti’nde İçişleri ve Çalışma Bakanı olarak görev yaptı.

7 Kasım 2022’de, İspanya’nın başkenti Madrid’de toplanan 26. Sosyalist Enternasyonal Kongresi’ne CTP Genel Sekreteri olarak katıldı.

2022–2025 döneminde yeniden CTP Genel Sekreteri seçildi. Bu süreçte yerel seçimler, ara seçim ve 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin siyasi stratejisinin belirlenmesinde aktif ve belirleyici rol oynadı. Kasım 2023’te Kıbrıs Diyalog Forumu’nun düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’da sonuç odaklı müzakere süreçlerine ilişkin çalışmalar yaptı. Mart 2025’te yine aynı forumun düzenlediği İsviçre programında Konfederal–Federal sistem modelleri üzerine incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nde CTP Grup Başkan Vekilliği ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi üyeliği görevlerini yürüttü. Uzun yıllardır Yenidüzen gazetesinde köşe yazıları yayımlanmaktadır.

İngilizce bilmektedir. Kezban Akansoy ile evlidir; Deniz ve Çınar’ın babasıdır.

Erkut Şahali

Erkut Şahali, 8 Eylül 1973’te Limasol’da doğdu. Eğitimine Alasya İlkokulu’nda başladı, ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde öğrenim gördü. 1995’te Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Halkla İlişkiler Uzmanı olarak mezun oldu. Üniversite yıllarında aktif bir öğrenci lideri olarak Üniversite Temsilciler Konseyi (ÜTK) Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi.

Lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler, İstanbul Üniversitesi’nde ise Avrupa Birliği’nin sosyokültürel yapısı üzerine lisansüstü çalışmalar yürüttü. British Council bursuyla gittiği Manchester Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında uzmanlık eğitimi aldı.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden Şahali, MAGEM ve Mağusa Suriçi Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı; Avrupa Konseyi’nin genç liderler için düzenlediği Kıbrıs–Avrupa Forumu’nun oluşturucu üyelerinden biri oldu. ABD ve Fransa Dışişleri Bakanlıklarının Uluslararası Liderlik Programlarına davetli olarak katıldı; her iki ülkede de kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında temaslarda bulundu. Yenidüzen gazetesinde “Başka Açı” adlı köşede yazılar yazdı.

Siyasi yaşamı boyunca CTP’nin her kademesinde görev aldı. Dumlupınar Ocak Yönetim Kurulu Üyeliği, Ocak Sekreterliği, Mağusa İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. CTP MYK’da üç dönem boyunca Dış İlişkiler Sekreteri, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Sekreteri ile Örgüt Sekreteri olarak sorumluluk üstlendi.

CTP Gençlik Örgütü’nün 3. Genel Başkanı olarak örgütün bugünkü kurumsal yapısının oluşmasında önemli katkılar sundu. Ferdi Sabit Soyer’in başbakanlık döneminde Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.

Yerel yönetimlerde uzun yıllar hizmet veren Şahali, 1996–2005 ve 2007–2013 dönemlerinde Gazimağusa Belediyesi’nde yönetsel sorumluluklar üstlendi; son olarak Müdür Muavini olarak görev yaptı.

2013 Erken Genel Seçimleri’nde CTP Mağusa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi. Ömer Kalyoncu hükümetinde Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı; 2018 seçimleri sonrası Tufan Erhürman hükümetinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; AB Komitesi; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile çeşitli araştırma komitelerinde üye veya başkan vekili olarak görev yaptı. Farklı dönemlerde ve halen CTP Grup Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Halen Mağusa Milletvekili ve CTP Genel Sekreteri olarak görevini sürdürmektedir.

Çok iyi İngilizce ve az Fransızca bilen Erkut Şahali, bir çocuk babasıdır ve evlidir.

Sıla Usar İncirli

Sıla Usar İncirli, 1972 yılında Lefkoşa’da doğdu. Ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde dereceyle tamamladı. 1996’da Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde Nöroloji ihtisasını tamamladı.

İnsanlara hizmet etmeyi ilke edinen Sıla Usar, 2002 yılında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2015-2018 yılları arasında Nöroloji Servisi Klinik Şefi görevini üstlendi. Bilgi ve deneyimleriyle ülkemizde nöroloji alanındaki gelişmelere öncülük etti. Multipl Skleroz (MS) hastalığı üzerine uzmanlaşarak bu konuda çok sayıda araştırma yaptı ve yayımladığı makalelerle bilimsel katkılarda bulundu. Ulusal ve uluslararası kongrelerde çok sayıda konuşma yaptı ve bildiriler sundu. MS hastalarına yönelik eğitim seminerleri ve bilinçlendirme programlarıyla toplumda farkındalık yaratan bir hekim olarak tanındı.

Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluş, adalet ve barış mücadelesinin örgütlendiği bir evde dünyaya gelen Sıla Usar’ın siyasi bilinci daha gençlik yıllarından itibaren bir yaşam biçimine dönüştü. Yurtsever Kadınlar Birliği’nin çalışmalarına katıldı; Devrimci Gençlik Derneği, Gençlik Merkezi ve Üniversite Temsilciler Konseyi’nde aktif görevler üstlenerek örgütlü mücadelenin içinde yer aldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulunda toplum ve çevre sağlığını korumaya yönelik yürütülen kurumsal çalışmalara katkı yaptı. 2015 yılında Tıp-İş Sendikası Başkanlığına seçilerek kamu hekimlerinin özlük hakları mücadelesinde önemli kazanımlar elde edilmesine öncülük etti. Avrupa’daki hekim birliklerinin çatı kuruluşu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) delegesi olarak görev yaptı; Tıp-İş Sendikası’nın FEMS’e asli üye olmasını sağlayarak, Kıbrıs Türk hekimlerinin haklarının ve mesleki standartlarının uluslararası düzeyde savunulmasının önünü açtı.

Toplumsal sorumluluğunu yalnızca mesleğiyle sınırlamayan Usar, Naci Talat Usar’ın düşüncelerini yaşatmak amacıyla kurulan Naci Talat Vakfı’nın çalışmalarına katıldı ve halen Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir. Vakfın toplumsal belleği canlı tutma ve barış kültürünü inşa etme misyonunu sürdürerek; sosyal, kültürel ve siyasi dönüşüm yaratan etkinlikleri ve iki toplumlu projeleri hayata geçirmektedir.

2018 ve 2022 yıllarında yapılan erken genel seçimlerde iki kez Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Cumhuriyet Meclisi’nde çeşitli komitelerde görev aldı; çok sayıda yasanın hazırlanması ve güncellenmesi süreçlerinde aktif rol oynadı. Kadın Örgütü Başkanlığı ve iki dönem Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapan Usar, özellikle pandemi döneminde CTP Kadın Örgütü ile yerel yönetimlerin işbirliği yaparak halkın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretilmesine katkı sağladı. Kadınların barış sürecine katkısının artması yönünde iki toplumlu çalışmalar yürüttü.

Halen milletvekili, Parti Meclisi üyesi, CTP Grup Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü olarak görev yapmaktadır. Siyasal çalışmalarını halkın refahı, adalet, eşitlik ve barış temelinde; toplumsal ilerlemeyi, sosyal devlet ilkelerini, çevre duyarlılığını, kolektif ve kapsayıcı çalışma kültürünü benimseyerek sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.



Kurultay Karar Tasarıları

CTP’nin 30. Olağanüstü Kurultay’ında görüşülecek karar tasarıları, toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin koruyan, güçlendiren ve eşit fırsatlara erişimini güvence altına alan bir ihtiyaç üzerinden kurgulanmış geniş bir yelpazede toplumsal ihtiyaçları, devletin doğru yönetimi, paydaşların katılımı gibi temel öncelikleri da kapsayacak yeni dönem vizyonunu ifade ediyor.

Tasarı başlıkları şöyle:

1. Ekonomik Adalet ve Emek

2. Nüfus Sayımı ve Yurttaşlık Yasası

3. Vergi Adaleti ve Dayanışmacı Ekonomi

4. Kamusal Hizmetlere Erişim ve Toplumsal İrade

5. Bilimsel, Çağdaş, Kamusal Eğitim

6. Güvenli Hastaneler, Güvenli Sağlık Hizmeti

7. Ekolojik Denge ve Planlı Kalkınma

8. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kamusal Bakım Hizmetleri

9. Gençlik Politikaları

10. Federal Çözüm ve Diplomatik İrade

Tasarılar, CTP’nin önümüzdeki dönemde adaletli vergi sistemi, şeffaf kamu yönetimi, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi, nüfus politikalarının düzenlenmesi, çevrenin korunması, üretimin teşviki ve federal çözüm vizyonunun kararlılıkla sürdürülmesi gibi kapsayıcı başlıklarda bütünlüklü bir yol haritası ortaya koyduğunu gösteriyor.

Kurultay öncesi son çağrı

CTP, yarın gerçekleştirilecek 30. Olağanüstü Kurultay’ın, yalnızca yeni genel başkanın belirleneceği bir toplantı değil; aynı zamanda ülkenin geleceğine dair ortak iradenin yeniden kurulduğu bir buluşma olacağını vurguluyor.

Parti, tüm üye ve sempatizanlarını Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultaya katılmaya çağırıyor.

