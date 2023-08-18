Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Pile ve Arsos köyleri arasındaki ara bölgede inşa edilen yolu engellemeye çalışan BM Barış Gücü görevlileri ile KKTC makamları arasında çıkan gerginlik sonrası yazılı açıklama yaptı.

Gerginliğin başta bölge halkı olmak üzere tüm toplumu rahatsız ettiğinin belirtildiği açıklamada, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kuzeye erişiminin rahatlatılmasının bir ihtiyaç olduğunun ortada olduğunun kaydedildiği açıklamada, "İnsanlarımızın bölgeden giriş ve çıkışlarını rahatlatacak bir düzenleme yapılması, bölge halkının talebine dayanmaktadır. Bu talep, haklı ve meşru olup, bu yönde bir düzenlemeye bir an önce gidilmesi kaçınılmazdır." denildi.

Açıklamada, Pile-Yiğitler yolunun güzergahı ile ilgili görüşmelerin belli bir süredir devam ettiği ifade edilirken, görüşmelerin sonuç alıcı bir şekilde devam etmesi yönünde yoğunlaştırılması yanında müzakere yöntemi dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çizildi.

"Diplomatik girişim dışında, gerginlik yaratacak herhangi bir adım atılmamalı, karşılıklı olarak sağduyu ile hareket edilmelidir." vurgusunun yapıldığı açıkalamada, bölgedeki hassas dengelerin ciddiyetle gözetilerek süratle çözüm odaklı adım atılmalı, şiddet olaylarından ve karşılıklı dayatmacı yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerektiği belirtildi.

Tarafların bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan ve yeşil hattın iki tarafı arasındaki geçişleri olumsuz etkileyebilecek eylemlerden uzak durması gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "Sorun hiç geç kalmadan müzakere yoluyla çözümlenmelidir." denildi.