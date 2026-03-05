Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sert bir dille kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart’ta Nahçıvan’a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarının bölgede çatışmanın yayılması riskini artırdığına dikkat çekildi. Açıklamada, söz konusu saldırıların savaşa taraf olmayan üçüncü ülkeleri hedef aldığı vurgulanarak bu tür eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgemizde savaşa taraf olmayan üçüncü ülkeleri hedef alan ve çatışmanın yayılması riskini artıran bu tür saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyor; gerginliği daha da tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılmasının önemine dikkat çekiyoruz.”

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan ile dayanışmasının süreceği belirtildi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede gerilimin daha fazla artmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu.