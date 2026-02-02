CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP grubu ile bağımsız iki milletvekilinin imzasını taşıyan karar önerisinde, mevcut hükümetin ülkeyi yönetmeye devam etmesinin mümkün olmadığı ve halk iradesinin yeniden sandığa yansıtılmasının zorunlu hâle geldiği belirtildi.

26 Nisan'da erken seçime gidilmesine ilişkin karar önerisinin gerekçesinde, hükümetlerin temel görevinin kamu yararını gözetmek, halkın yaşamını kolaylaştırmak, ekonomik refahı sağlamak ve tüm bunları hukuk çerçevesinde yerine getirmek olduğu, buna karşın, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin uzun süredir güvenilir kararlardan uzaklaştığı; sık sık hukuka aykırı, kamu yararını gözetmeyen uygulamalara imza attığı ileri sürüldü.

Karar önerisinde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin Anayasa’nın 88’inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca seçim dönemi sona ermeden yenilenmesi ve seçimin 26 Nisan 2026 tarihinde yapılması” talep edildi.