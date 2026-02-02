Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Hava Kalitesi Ölçüm Ağından elde edilen sonuçlara göre, son 24 saatte çapı 10 mikrometreden küçük olan partiküler madde konsantrasyonunun saatlik ortalaması Lefkoşa’da 737 µg/m ³ ( mikrogram / metreküp), Gazimağusa’da 471 µg/m ³, Girne’de 793 µg/m ³ , Teknecik’te 804 µg/m ³ , Alevkayası’nda 553 µg/m ³ , Güzelyurt 630 µg/m ³ , Kalecik 213 µg/m ³ değerine kadar ulaştı.

Partiküler madde konsantrasyonu için tespit edilen günlük ortalama sınır değer olan 50 µg/m ³ değerinin aşılması bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin sağlığa olan olumsuz etkilerinden dolayı özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların bugünlerde zorunlu olmadan dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemleri almaları tavsiye edilmektedir” denildi.