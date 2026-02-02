DÜÇ’ten yayınlanan duyuruda, taban fiyatların kuzu için kilogram başına 350, oğlak için 320, keçi için 220 ve teke için 230 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

Tekliflerin KDV’siz verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da belirtilen duyuruda, ödemelerin peşin nakit veya banka teminatlı çekle yapılacağı, satışa sunulan hayvanların ilgili çiftliklerde görülebileceği ifade edildi.

Tekliflerin en geç 05 Şubat Perşembe saat 12.00’ye kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde (MARGO) bulunan teklif kutusuna bırakılması gerektiği kaydedilen duyuruda, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı da bildirildi.

İhaleyi kazananların en geç 13 Şubat tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, 13 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararının iptal edileceği belirtildi.