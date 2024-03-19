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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

CTP’nin “Etkin muhalefet yapamadığı” eleştirilerine yanıt veren CTP Milletvekili Erkut Şahali, “CTP 54 yıllık bir partidir. Kıbrıs Türk insanının verdiği güvenle 54 yılı geride bırakan bir siyasi partidir. Biz bu 54 yılın getirdiği bilgi ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Birileri sansasyon yaratarak popülaritesini kazanma derdinde olabilir. Dün Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın bir açıklamasını kamuoyuna yansıdı. Kamu görevlilerinin neden görevlerinden uzaklaştırılmadığına dair bir soru sordu. Suçunun tespit edilmesinden öneki görevi suçlu olduğu meseleye etki edecek bir durum değilse onu görevden uzaklaştıracak bir yasa yoktur. Biz yasallıktan ve uygulanabilirlikten ödün vermeden hareket edeceğiz. Yasadan uzaklaştığınız zaman o ülkede her şeyin alt üst olmasına neden olursunuz. CTP aktivist bir grup değildir bir siyasi partidir. Biz popülist bir yaklaşımla hareket etmiyoruz. Halka karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bu ülkenin daha çağdaş bir hale gelebilmesi için CTP tüm gayreti gösteriyor” şeklinde konuştu.