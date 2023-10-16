CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında tam üye olduğu YES’in kongresinde CTP Gençlik Örgütü'nü Genel Başkanı Çise Mevlit ve Örgüt Sekreteri Ahmet Köseoğlu temsil edecek.

Çise Mevlit, YES üyeliğinin Kıbrıslı Türk gençlerin Avrupa siyasetinde önemli bir özne ve eşit söz sahibi olmasını sağlayan bir gelişme olduğunu söyledi. Mevlit “YES’e tam üyeyiz dolayısıyla tüm Avrupa ülkeleri ile eşit değerde ve konumdayız. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki gençlik örgütlenmelerinin ağırlığı ve söz hakkı ne ise, CTP Gençlik Örgütü’nün hakları da tam olarak aynı” dedi. CTP Gençlik Örgütü’nün, Kıbrıs'tan Avrupa'ya ve Akdeniz'in diğer ülkelerine önemli bir köprü kurduğunu belirten Mevlit, bunun sorumluluğu ve bilinci ile yola çıktıklarını, hedeflerinin Kıbrıslı Türk gençlerin seslerini duyurmak, sorunlarını Avrupa’da da tartıştırmak olduğunu açıkladı.

Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlükten doğan sıkıntılarını aktarmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeni bir müzakere sürecinin yeniden başlatılabilmesi için en yüksek perdeden konuşmaya devam edeceklerini belirten Mevlit, BM parametreleri altında iki toplumlu, iki bölgeli, tek uluslararası kimlikli, federal bir çözüm olana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Avrupa’nın bölünmüş son başkentinin Lefkoşa olduğunu hatırlatan Çise Mevlit, bunun kabul edilebilir olmadığını ve her türlü olumsuzluğa rağmen Avrupa’nın son bölünmüş başkentinin birleştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini YES kongresinde de bu konular üzerindeki fikirlerini Avrupa’nın farklı ülkelerinde örgütlü bulunan genç sosyalistlere aktaracaklarını bildirdi.