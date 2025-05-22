Örgüt’ten yapılan açıklamada, devletin, öğrencilerin eğitim hakkını gözetmenin yanında, bu hakka güvenli bir şekilde erişimlerini sağlamakla da sorumlu olduğu belirtildi.

Trafikte daha güvenli ve sürdürülebilir bir sistem kurulmasının takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, “2025 yılına gelmiş olmamıza rağmen, ülkemizin bazı bölgelerinde hâlâ 40 yaşını aşmış araçlarla öğrenci taşımacılığı yapılmaktadır. Yolların bakımsızlığı ve yöneticilerin ihmalkârlığı, her geçen gün öğrencilerin hayatını daha da büyük bir tehlikeye atmaktadır. Geçtiğimiz hafta Yenierenköy’de otobüsün devrilmesiyle yaşanan kazanın denetim eksikliğinden kaynaklandığı açıkça ortadadır.” denildi.

CTP Gençlik Örgütü, kazada can kaybı yaşanmamasının, tek teselli kaynağı olduğunu kaydederek, kazada yaralananlara geçmiş olsun dilekleri iletti.