Gençlik Meclisi’nde MYK’ya girecek isimler onaylanırken, MYK da yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Çise Mevlit Başkanlığı’ndaki Gençlik Örgütü MYK’sı şu isimlerden oluştu:
Genel Başkan: Çise Mevlit
Genel Sekreter: Çağın Nevruz Özsoy
Örgüt Sekreteri: Ahmet Köseoğlu
Mali Sekreter: Enç Yılmaz
Dış İlişkiler ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri: Su Kaba
Eğitim Sekreteri: Nesrin Cambaz
Emek ve Çevre Politikaları Sekreteri: İlsu Hanife Çetinkayalı
Sosyal Aktivite ve Yerel Yönetimler Sekreteri: Şükrü Irkım
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Doğukan Gümüşatam
İnsan Hakları ve Savunuculuk Sekreteri: Sude Doğan