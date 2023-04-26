26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu 26 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu

Gençlik Meclisi’nde MYK’ya girecek isimler onaylanırken, MYK da yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Çise Mevlit Başkanlığı’ndaki Gençlik Örgütü MYK’sı şu isimlerden oluştu: 

Genel Başkan: Çise Mevlit 
Genel Sekreter: Çağın Nevruz Özsoy 
Örgüt Sekreteri: Ahmet Köseoğlu 
Mali Sekreter: Enç Yılmaz
Dış İlişkiler ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri: Su Kaba 
Eğitim Sekreteri: Nesrin Cambaz
Emek ve Çevre Politikaları Sekreteri: İlsu Hanife Çetinkayalı 
Sosyal Aktivite ve Yerel Yönetimler Sekreteri: Şükrü Irkım 
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Doğukan Gümüşatam 
İnsan Hakları ve Savunuculuk Sekreteri: Sude Doğan