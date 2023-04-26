Gençlik Meclisi’nde MYK’ya girecek isimler onaylanırken, MYK da yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Çise Mevlit Başkanlığı’ndaki Gençlik Örgütü MYK’sı şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Çise Mevlit

Genel Sekreter: Çağın Nevruz Özsoy

Örgüt Sekreteri: Ahmet Köseoğlu

Mali Sekreter: Enç Yılmaz

Dış İlişkiler ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri: Su Kaba

Eğitim Sekreteri: Nesrin Cambaz

Emek ve Çevre Politikaları Sekreteri: İlsu Hanife Çetinkayalı

Sosyal Aktivite ve Yerel Yönetimler Sekreteri: Şükrü Irkım

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Doğukan Gümüşatam

İnsan Hakları ve Savunuculuk Sekreteri: Sude Doğan