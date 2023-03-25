Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü'nün 19. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi.
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanının Çise Mevlit olduğunu duyurdu.
Akansoy, Mevlit’e başarılar diledi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü'nün 19. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi.
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Gençlik Örgütü’nün yeni başkanının Çise Mevlit olduğunu duyurdu.
Akansoy, Mevlit’e başarılar diledi.
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