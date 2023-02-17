Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden hükümete bir uyarı yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Depremzedelere kucağını açmak demek, ülkemizde misafir edeceğimiz acılı insanlarımıza, ülkemizde bulundukları süre içerisinde insan onuruna yaraşır bir ortam, düzgün sağlık hizmeti ve yerlerinden, okullarından uzak kalacak çocuklarımıza hak ettikleri gibi bir eğitim hizmeti sunabilmek demektir” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Bu da çok ciddi bir planlamayı gerektirir. Plansız geçen her gün telafisi son derece güç, büyük bir kayıptır!” dedi.