Partiden yapılan açıklamaya göre ziyarette sağlık sektöründe yaşanan sorunlar, hekimlerin çalışma koşulları ve son dönemde yapılan grevin nedenleri ele alındı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında, geçmişte Tıp-İş Başkanlığı görevini yürütmüş biri olarak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları yakından bildiğini ifade ederek, sağlık sisteminde yaşanan birçok sorunun aslında doğru planlama, güçlü bir siyasi irade ve ekip çalışmasıyla çözülebileceğini belirtti. İncirli, sağlık alanındaki sorunların çözümü için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, hükümete gelmeleri durumunda hekimlerin özlük hakları, sosyal güvence ve emeklilik hakları başta olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

-Gürkut

Açıklamada, Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut’un ise CTP heyetine sendikanın içinde bulunduğu sorunları, son günlerde yapılan grevin gerekçelerini ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde gelinen noktayı aktardığı belirtildi.

Gürkut, ülkede sağlık hizmetlerine olan talebin hızla arttığını, ancak bu artışı karşılayacak altyapı ve insan kaynağının yetersiz kaldığını belirterek, bu durumun hem hastaların hizmete erişimini zorlaştırdığını hem de hekimler ile sağlık çalışanlarının ağır bir iş yükü altında çalışmasına yol açtığını ifade etti.

Açıklamada, ziyaretin, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimi için hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği konusunda ortak görüş paylaşılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.