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“İktidar partisi üyeleri koltukta kalmak için satıcıdır ve ispiyoncudur” diyen Manavoğlu, “Muhalefette koltuk savaşı yapıyor. Diğer zamanlarda uygun ortam oluşursa bende elimi taşın altına koyarım. Bizim hükümetteki arkadaşlarımız gider olmayanları da anlatıyorlar, Birbirlerini Türkiye’ye satarlar, vatandaşa, gazeteciye, elçiye satarlar. Bakanlar kuruluna imza atarlar sonra ‘Ayşe getirdi ben okumadım’ derler. Bu kadar tereyağından kıl çeker gibi kendilerini kurtarmaya çalışan ve birbirini satan bir parti… Bu müdahaleler her zaman oldu ve olacak. O zaman sen akıllı ol kendi stratejini kabul ettir” dedi.

Manavoğlu, “Önümüzde bir ara seçim var. CTP çok iddialı söylemlerle bu seçime bir şekilde girdi ve söylemlerini yükselterek devam ediliyorlar. Eğer Sami Özuslu bu seçimden çıkmazsa CTP ne yapacak? Bir kişi için değişim ve dönüşümün başlangıcı olacakmış. Siz belediye seçimlerinde koskoca Sıla Usar’ı çıkardınız. Sonuç belli. Siz bir öz eleştiri yaptınız mı? Sami Özuslu’yu aday çıkardınız, karşısında Tacan Reynar varken, Abdullah Korkmazhan varken, Ali Başman varken, Serhan Aktunç varken, diğer bağımsız adaylar varken, bu kadar iddialı bir çıkış yaptığında ya böyle olmazsa ne olacak? CTP büyük bir risk aldı bu söylemelerle. Bu genel seçim öncesi provadır. Değişim dönüşüm dediğin anda çok iddialı çalışıp çok iddialı bir oyla çıkman gerekiyor” dedi.

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “CTP’de Tufan Erhürman’ın koltuğunda gözü olanlar, hem belediye hem ara seçimlerde yaşanacak başarısızlık nedeniyle genel başkanın istifasını isteyecekler. Bu stratejiyi almışlar götürüyorlar. Halkın Partisi’nin yaptığı muhalefette özellikle CTP’yi hedef alması UBP’ye yarıyor. Nasıl bir ittifak kimlerle sağlandı onu bilmiyorum ama benim gözlemlediğim durum budur” ifadelerini kullandı.