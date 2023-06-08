Dikmen Belediye Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, milletvekilleri, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda Dikmenli kadın katıldı.

Kongrede Derya, Akansoy, Özuslu, CTP Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Yaşar Karaca ve CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ocak Örgütü Yönetim Kurulu seçimi yapıldı ve kongre sona erdi.

DERYA: “DÜNYAYLA BULUŞACAĞIZ, BARIŞ POLİTİKALARI UYGULAYACAĞIZ”

CTP Kadın Örgütü Dikmen Ocak Kongresi’nde konuşma yapan Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, parti olarak ana hedeflerinin dünyayla buluşmak olduğunu söyledi, barış politikaları uygulayacaklarının altını çizdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yüksek lisans veya doktora yapmış gençlerin ya Kıbrıs’ın güneyine, ya da yurt dışına giderek düz işçi olarak çalışmayı tercih ettiklerini ifade eden Derya, CTP olarak insanların paralarının ceplerinde kalması için mücadele verdiklerini söyledi.

25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimin bir milletvekili seçiminden öte olduğunu dile getiren Derya, bunu yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini, yeni dönemde de stabil para birimine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Derya “Biz dünyayla buluşacağız. Saygı çerçevesi ve doğru zeminde, barış politikalarını uygulayacağız” şeklinde konuştu.

AKANSOY: “ESAS MÜCADELEMİZ CTP’Yİ TEK BAŞINA İKTİDARA TAŞIMAK”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da kongrede yaptığı konuşmasında 25 Haziran’daki ara seçimlerin önemine işaret etti. Örgütlü bir toplumun gücüne inandıklarını ifade eden Akansoy, Sami Özuslu’yu seçimde meclise taşıyacaklarını ve ardından CTP’nin tek başına iktidara gelebilmesi için mücadelelerini ülke geneline yayacaklarını belirtti.

CTP’nin kurulduğu günden beri sivil toplum örgütleriyle yakın çalıştığını ifade eden Akansoy, bu ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaklarını ülkeyi hep birlikte yöneteceklerini vurguladı.

ÖZUSLU: “İLERİCİ OLMAK, BEDEL ÖDEMEKTİR”

CTP Kadın Örgütü Dikmen Ocak Örgütü Kongresi’ne katılarak konuşma yapan milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP’nin ilerici bir parti olduğunu, ilerici olmanın da bedel ödemek olduğunu ancak sonucunda toplumun kazandığını ifade etti.

CTP’nin kadrolarıyla, vizyonuyla, köklü geçmişi ve bugünkü vizyonuyla Kıbrıslı Türklerin umudu olduğunu belirten Özuslu, “Toplumu bu beceriksiz ve biat edenlerin elinden kurtaracağız” dedi.

Bu ülkede kadının toplumsal yaşamdaki, devlet yönetimindeki, siyasetteki ve iş yaşamındaki yerinin bu yolda mücadele veren bir avuç insanın eseri olduğuna vurgu yapan Özuslu, bu mücadelenin karalanarak, kötülenerek, aşağılanarak yok sayılmak istenerek verildiğini ve bu bilincin yerleştiğini söyledi.

KALYONCU: “DİKMENLİ KADINLAR BİZİ ONURLANDIRIYOR”

Kongrede konuşma yapan CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu da, Dikmenli kadınları ve Dikmen Örgütü’nü kutlayarak konuşmasına başladı. Dikmenli kadınların her seçim döneminde yığınsal kitle toplantıları düzenlediğini ve bunun da kendilerini onurlandırdığını dile getiren Kalyoncu, seçim dönemleri haricinde de kadınların daha görünür olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Kalyoncu, Kadın Örgütü Dikmen Ocağı’nın kadınların yaşamın her alanına eşit olarak katılması ve karar alma süreçlerinde daha etkin yer alması açısından önemli işlevleri olacağına inanç belirtti.

KARACA: “ÇOK ÇALIŞARAK SEÇİMİ KAZANACAĞIZ”

CTP Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Yaşar Karaca da önlerinde çok önemli bir ara seçim olduğuna dikkat çekti. CTP’nin bu seçimde Sami Özuslu’yu aday gösterdiğini anımsatan Karaca, “Herkes tarafından sevilen, görülen ve seyredilen bir adayımız var” dedi. Özuslu’nun adaylığının kendileri için çok büyük bir şans olduğunu dile getiren Karaca, çok çalışarak 25 Haziran’daki ara seçimi kazanacaklarını vurguladı.

CTP KADIN ÖRGÜTÜ DİKMEN OCAĞI ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

Şendil Beşiktaş, Meryem Günalp, Emine Yamantürk, Pınar Adakul, Ayşe Kırcıoğlu, Rabiya Eyyubi ve Sezin Göktay.