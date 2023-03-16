Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CTP Lefkoşa İlçe Kongresi’nin bu akşam gerçekleştiği ve yeni başkan ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı’nın Devrim Barçın olduğunu duyurdu.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

“Bu akşam gerçekleşen CTP Lefkoşa İlçe Kongresinde yeni Başkan ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen Kongremizde tek aday olan sevgili Devrim Barçın dostum İlçe Başkanı oldu. Görev talep eden pek çok değerli arkadaşımız arasından yapılan seçimde de yeni İYK belirlendi.

Parti içi demokrasinin en güzel örneği ile hep birlikte girilen Kongreden aynı duyarlılıkla çıkıldı.

CTP yeni dönemde yine kol kola, omuz omuza mücadelesini büyüterek sürdürmeye devam edecek.”